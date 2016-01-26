Уголовный розыск раскрыл одну из схем торговли наркотиками в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Всё началось с того, что полицейскими была задержана ранее судимая 35-летняя тагильчанка. При ней было обнаружено 0,62 грамма наркотиков. Женщина, сама являющаяся наркозависимой, согласилась сотрудничать со следствием.

Она указала на девушку, у которой приобретала наркотики. Ей оказалась безработная 24-летняя жительница Лебяжки. После контрольной закупки девушка тоже была задержана. Расследование установило, что она – посредник в налаженной схеме наркоторговли.

От задержанной девушки была получена информация о том, от кого она получает наркотики на реализацию. В присутствии полицейских она позвонила некому Илье и договорилась о покупке очередной партии наркотиков, под предлогом того, что предыдущая партия у неё закончилась.

Сделка с дилером проходила в одном из дворов на ул. Октябрьской революции. Полицейские Нижнего Тагила проследили за сделкой, после чего задержали молодого человека. Им оказался 22-летний безработный житель Красного Камня. Однако в карманах молодого человека не было обнаружено ничего запрещённого.

Но в автомобиле ИЖ ОДА, на котором молодой человек передвигался по городу, было найдено сразу несколько тайников. В сумме в них было около 100 граммов спайса.

Поначалу молодой человек отрицал, что это его транспортное средство, но после того, как полицейские обнаружили в бардачке автомобиля паспорт на его имя, отпираться стало бессмысленно.

Ранее не судимый молодой человек признал свою причастность к наркоторговле, рассказал полицейским о том, что приобретает наркотики через интернет. Что-то он употреблял сам, что-то продавал, надеясь таким образом быстро обогатиться.

Сейчас за сбыт наркотиков молодой человек может попасть за решётку на 15 лет.

ФОТО: Пресс-группа ММУ МВД России «Нижнетагильское»