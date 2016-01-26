В Екатеринбурге машину предпринимателя, стоимостью 3 млн рублей, сожгли за долги (ВИДЕО)

Камеры видеонаблюдения в одном из домов по улице Пехотинцев в Екатеринбурге запечатлели, как сегодня, около пяти утра, двое мужчин в капюшонах подожгли кроссовер Audi Q7. Запись происходящего минувшей ночью во дворе дома на Пехотинцев, 3/4 оказалась в распоряжении E1.RU.

Как видно на записи, поджигатели прибыли к дому на своей машине – предположительно, на Honda Accord. Надев капюшоны, двое мужчин вышли из авто и целенаправленно прошли вдоль шлагбаума к Audi, которая стояла на парковке прямо напротив дома. Один из них облил машину бензином, а второй поджёг. Судя по видео, вероятно, что кто-то из поджигателей получил ожог во время атаки на Audi.

Автомобиль получил серьёзные повреждения: выгорело содержимое капота, лопнуло лобовое стекло и пострадала часть салона Q7.

Хозяин машины – предприниматель, он задолжал кому-то крупную сумму денег, а поджигатели приехали, чтобы напомнить ему о долге. Он уже сообщил в полицию. Днём к нам приходили дознаватели из полиции, МЧС и сотрудники страховой компании говорят местные жители.

Как рассказали Е1.RU в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу, сообщение о возгорании автомобиля поступило в дежурную часть в 04:55.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая провела тщательный осмотр места происшествия, - поделились в пресс-службе. - Проведён подворно поквартирный обход с целью установления очевидцев возгорания, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего, изъята видеозапись с камер наружного наблюдения.