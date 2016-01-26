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В Екатеринбурге машину предпринимателя, стоимостью 3 млн рублей, сожгли за долги (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге машину предпринимателя, стоимостью 3 млн рублей, сожгли за долги (ВИДЕО)

26 января 2016, 16:20ПроисшествияMaurice
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