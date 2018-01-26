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Тагильские студенты разыграли по ролям похищение телефона за 60 000 рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские студенты разыграли по ролям похищение телефона за 60 000 рублей (ФОТО)

26 января, 16:40Происшествия
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