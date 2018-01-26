Тагильские студенты разыграли по ролям похищение телефона за 60 000 рублей (ФОТО)

Поздним вечером 25 января двое молодых людей – парень и девушка – обратилась в полицию. Они рассказали, что на ул. Газетной неизвестный выхватил у девушки из рук сумку, в которой лежал дорогостоящий телефон, и скрылся.

Было установлено, что телефон стоимостью 60 000 рублей принадлежал молодому человеку. Тот разместил объявление о его продаже в интернете, а 18-летняя девушка решила купить телефон и назначила продавцу встречу на улице.

Она осмотрела товар и согласилась его купить, при этом заявила, что ей нужно снять деньги в банкомате. Девушка положила телефон в сумку, и пара направилась в банк. Однако на пути следования к ним подбежал злоумышленник и выхватил сумку у студентки.

Позже следователям удалось выяснить, что грабеж был сымитирован: злоумышленником оказался знакомый девушки. Пара заранее продумала план, чтобы бесплатно получить дорогостоящий телефон. Молодой человек был задержан по месту жительства, там же нашлась сумка с телефоном и документами на него. Банковской карты, с которой лжепотерпевшая собиралась снять деньги, при ней не оказалось.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по факту грабежа, совершенного группой лиц. Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде, им грозит до 7 лет лишения свободы, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»