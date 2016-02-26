В Нижнем Тагиле нашли останки пропавшего без вести мужчины

Мужчина работал на местном предприятии и пропал ещё в июне прошлого года. Когда 36-летний тагильчанин звонил родственникам в последний раз, он сообщил, что едет на вокзал после работы. При этом он строил планы на следующие дни. К сожалению, домой он так и не вернулся.

Сотрудникам полиции удалось установить, что мужчина побывал в тот день на вокзале Нижнего Тагила, но зачем-то вернулся обратно в город. Далее его след терялся.

Следователи пошли по другому пути. Они начали проверять круг общения без вести пропавшего. Было установлено, что на работе пропавший мужчина контактировал с другим работником, который был ранее судим за убийство. Следователи допросили мужчину 1958 года рождения, но тот отрицал любую свою причастность к пропаже человека. Тем не менее, следователи не перестали его подозревать.

Долгое время в деле не было существенных сдвигов, но накануне, в ходе профессионально выстроенного оперативниками опроса, мужчина во всем сознался. Он рассказал, что между ним и пропавшим сложились неприязненные отношения. В тот роковой день все это переросло в сильную ссору, которая закончилась тем, что старший мужчина нанёс оппоненту несколько ударов ножом. Осознав, что он сделал, мужчина решил скрыть преступление. Он расчленил тело и спрятал его в колесо от грузовика, а затем сумел вывезти его за город и затопил его в техническом водоёме, где тело и находилось до этой недели.

До суда этот мужчина находится под подпиской о невыезде.

Примерно в это же время на Вагонке был обнаружен труп пожилой женщины, убитой женой её сына.