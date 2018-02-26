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«Потоп из кипятка»: дом в Нижнем Тагиле залило водой после капремонта (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Потоп из кипятка»: дом в Нижнем Тагиле залило водой после капремонта (ВИДЕО)

26 февраля, 17:40Происшествия
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