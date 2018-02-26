«Потоп из кипятка»: дом в Нижнем Тагиле залило водой после капремонта (ВИДЕО)

Капитальный ремонт кровли и перекрытий в доме по адресу пр. Ленинградский, 71 в Нижнем Тагиле прошел в конце 2017 года. Однако уже через 2 месяца, по словам жителей, их дом залило кипятком. Лопнула труба отопления, которая находится на чердаке.

Из-за этого одна из квартир на втором этаже оказалась полностью залита кипятком, а в подъезде начался «дождь» из горячей воды. По словам жителей, им пришлось самостоятельно нанимать сантехника, который отремонтировал трубу.

В управлении ЖКХ города пояснили, что жильцы дома регулярно не оплачивают коммунальные услуги, из-за чего накопился большой долг. Сейчас ни одна управляющая компания не хочет брать на себя ответственность за дом. Из-за этого за трубами и другим имуществом жильцы должны следить самостоятельно, пишет Ura.ru.