Воздушный гимнаст упал во время представления в цирке Республики Калмыкия (ВИДЕО)

Инцидент произошел 25 февраля в городе Элиста республики Калмыкия. Циркового артиста зовут Антон Мартынов. Сообщается, что во время исполнения финального трюка оборвался трос. При падении молодой человек ударился головой о манеж.

Состояние Мартынова стабильно тяжёлое. В лечебном учреждении пришли к выводу, что операцию проводить не стоит, поскольку в этой ситуации нельзя оказывать дополнительную нагрузку на организм.

Уже известна причина несчастного случая: карабин не был закреплен, поэтому ремень вышел из крепления. Обычно такое снаряжение готовят сами артисты, не доверяя эту часть работы сотрудникам цирка, передает издание «Новые известия». Почему в этот раз карабин не был закреплён, неизвестно.