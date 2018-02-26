Воздушный гимнаст упал во время представления в цирке Республики Калмыкия (ВИДЕО)
26 февраля, 07:00Происшествия
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В цирке Мстислава Запашного во время представления воздушный гимнаст сорвался с троса из-за незакрепленного карабина. В сети появилось видео произошедшего.
Инцидент произошел 25 февраля в городе Элиста республики Калмыкия. Циркового артиста зовут Антон Мартынов. Сообщается, что во время исполнения финального трюка оборвался трос. При падении молодой человек ударился головой о манеж.
Состояние Мартынова стабильно тяжёлое. В лечебном учреждении пришли к выводу, что операцию проводить не стоит, поскольку в этой ситуации нельзя оказывать дополнительную нагрузку на организм.
Уже известна причина несчастного случая: карабин не был закреплен, поэтому ремень вышел из крепления. Обычно такое снаряжение готовят сами артисты, не доверяя эту часть работы сотрудникам цирка, передает издание «Новые известия». Почему в этот раз карабин не был закреплён, неизвестно.
Видео: «Новые известия»
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