Стали известны подробности ночного штурма ОМОНом монастыря в Свердловской области

Стали известны подробности ночного штурма ОМОНом монастыря в Свердловской области

Сегодня, 14:41ПроисшествияФото: Е1.RU
Выяснились подробности ночного штурма ОМОНом Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Сотрудники правоохранительных органов разыскивали отца Силуана, являющегося келейником бывшего схиигумена.

Стало известно, что отец Силуан, настоящая фамилия которого - Кузнецов, с конца 90-х находится в розыске, так как он обвиняется в убийстве трёх человек, пишет «КП-Екатеринбург».

В конце 90-х он действовал не один. У него было два подельника. Они уже отсидели. А Кузнецова до сих пор не поймали. Все это время ему удавалось уходить от следствия за счет того, что он менял фамилии,сообщили в силовых структурах.

Напомним, ночью 26 февраля на территории Среднеуральского женского монастыря прошли обыски, которые заняли два часа. Пожилые люди и дети были вынуждены стоять на морозе, так как их выгнали на улицу.

Свердловская областьмонастырьобыскомонсреднеуральский женский монастырь
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