Стали известны подробности ночного штурма ОМОНом монастыря в Свердловской области

Стало известно, что отец Силуан, настоящая фамилия которого - Кузнецов, с конца 90-х находится в розыске, так как он обвиняется в убийстве трёх человек, пишет «КП-Екатеринбург».
В конце 90-х он действовал не один. У него было два подельника. Они уже отсидели. А Кузнецова до сих пор не поймали. Все это время ему удавалось уходить от следствия за счет того, что он менял фамилии,сообщили в силовых структурах.
Напомним, ночью 26 февраля на территории Среднеуральского женского монастыря прошли обыски, которые заняли два часа. Пожилые люди и дети были вынуждены стоять на морозе, так как их выгнали на улицу.