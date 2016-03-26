На заброшенном химическом заводе в Красноуральске без присмотра валялось 60 тонн взрывчатки

После того, как в 2014 году завод остановился, в его трубах и подземных коммуникациях остался застывший тротил. Никто не позаботился его утилизировать. До недавнего времени этот тротил был доступен для кого угодно. Возможно, что определенное его количество уже было растащено.

Наш завод нельзя просто остановить. Не была проведена процедура консервации. Это не то предприятие, на котором можно просто выключить рубильник. Там в трубах, в подземных коммуникациях застывший тротил! Аппараты нитрации, где непосредственно производилась взрывчатка, оставлены с кислотой. Там множество различных кислот, нитромасса. Они должны быть утилизированы, но этого не происходит. Если рванет у нас, то дойдет и до Нижнего Тагила приводит слова Альбины Ефремовны, бывшей работницы завода, портал 66.ru.

Недавно местные жители узнали, что оборудование завода стали продавать, специальная бригада начала резать металлические конструкции. Это всех всполошило, ведь это очень опасно.

К счастью, происходящим на заводе заинтересовались в прокуратуре и ФСБ. Территорию завода оцепили, работает специально созданная комиссия. По информации, предоставленной полицией, речь идет все же не о тоннах, а «всего лишь» о 500-600 килограммах некоего кристаллического вещества. Ситуация на заводе была охарактеризована, как вопиющий факт безалаберного отношения собственников предприятия к безопасности окружающей среды и местного населения.

В феврале в Нижнем Тагиле в одном из заброшенных домов на Руднике были обнаружены полтора килограмма тротила.