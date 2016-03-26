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На заброшенном химическом заводе в Красноуральске без присмотра валялось 60 тонн взрывчатки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На заброшенном химическом заводе в Красноуральске без присмотра валялось 60 тонн взрывчатки

26 марта 2016, 13:10ПроисшествияДенис Таратонов
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