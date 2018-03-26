Срок домашнего ареста совладельца НТЗТИ Дениса Кокорина продлен до 26 июня

Такой срок установил Тагилстроевский суд на очередном заседании по невыдаче Кокориным заработной платы своим рабочим, сокрытии денежных средств организации и крупном мошенничестве. На судебном заседании были допрошены 37 потерпевших и оглашены 169 показаний. Еще 23 сотрудника НТЗТИ, пострадавшие от действий Кокорина, будут допрошены позднее.