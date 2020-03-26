В Екатеринбурге восьмикласнице на улице попали в ногу пулей
Сегодня, 17:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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21 марта в Екатеринбурге ученица восьмого класса получила травму ноги после выстрела из пневматического оружия. В отделе полиции № 4 по факту происшествия начали проверку, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации пресс-группы ОВД города, группа подростков во дворе дома на улице Амундсена развлекалась, стреляя из «пневматики» по банкам. По всей вероятности, девочка попала под пулю случайно, проходя мимо по тротуару.
Травма ноги оказалась легкой — лишь небольшая царапина. Родители школьницы отказались от подачи заявления и прохождения судмедэкспертизы.
Однако сотрудники полиции устанaвливают личнoсти стрелявших и обстoятельства случившегoся. По итогaм провeрки будет принятo прoцессуальное рeшение.
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