Огонь уничтожил иномарку в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Пожар начался после 17 часов. Очевидцы происшествия позвонили в противопожарную службу и сообщили, что у дома №111 на улице Красноармейская горит автомобиль. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, однако тот успел сильно повредить салон автомобиля.

Все дети сбежались смотреть, как огонь тушат. А взрослые, видимо, из окон смотрели. Огонь очень сильный был, дым столбом стоял. Пожарные близко подъехать не смогли, тут ведь забор, через весь двор шланг их тянулся. Эту машину здесь поставил мужчина года 4 назад. С тех пор она так тут и стоит. Её наверняка подожгли рассказала одна из живущих неподалёку пожилых женщин.

Частой причиной загорания автомобилей является короткое замыкание электропроводки. Однако за 4 года аккумулятор автомобиля должен был разрядиться. Поэтому наиболее вероятной причиной пожара может быть неосторожное обращение с огнем или умышленный поджог. В отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила сообщили, что причина пожара ещё устанавливается.

Сгоревший автомобиль уже дважды фигурировал в новостях на портале TagilCity.ru. Первый раз в материале об автоподснежниках. Позже TagilCity.ru сообщил о том, что автомобиль разворотили автовандалы.