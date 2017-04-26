Погибший под колёсами мусоровоза пенсионер из Екатеринбурга несколько дней находился в розыске
26 апреля 2017, 08:40Происшествия
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В Екатеринбурге несколько дней искали 83-летнего пенсионера. Позже оказалось, что он в больнице скончался от травм, полученных под колёсами мусоровоза на Уралмаше.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, это случилось в конце прошлой недели. 31-летний водитель мусоровоза, сдавая задним ходом, задавил дедушку. Водитель подавал звуковые сигналы перед совершением манёвра, но, как выяснилось, у пенсионера были серьезные проблемы со слухом.
Родные погибшего пенсионера Валета Искандарова, разыскивавшие его несколько дней, дважды обращались в 23-ю больницу. Оказалось, что водитель «скорой помощи», работавший в тот день на месте аварии, узнал дедушку по фотографии, пишет E1.ru. Именно он связался с родными пенсионера. Им предстоит 26 апреля ехать на опознание.
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