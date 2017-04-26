Погибший под колёсами мусоровоза пенсионер из Екатеринбурга несколько дней находился в розыске

Напомним, это случилось в конце прошлой недели. 31-летний водитель мусоровоза, сдавая задним ходом, задавил дедушку . Водитель подавал звуковые сигналы перед совершением манёвра, но, как выяснилось, у пенсионера были серьезные проблемы со слухом.

Родные погибшего пенсионера Валета Искандарова, разыскивавшие его несколько дней, дважды обращались в 23-ю больницу. Оказалось, что водитель «скорой помощи», работавший в тот день на месте аварии, узнал дедушку по фотографии, пишет E1.ru. Именно он связался с родными пенсионера. Им предстоит 26 апреля ехать на опознание.