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«Двери закрыты, сигнализация не сработала»: пожар произошел в роддоме в Уфе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Двери закрыты, сигнализация не сработала»: пожар произошел в роддоме в Уфе (ФОТО)

26 апреля, 11:55Происшествия
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