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Медпомощь из-за боли в животе понадобилась 16-ти ученикам интерната в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медпомощь из-за боли в животе понадобилась 16-ти ученикам интерната в Екатеринбурге

26 апреля, 23:00Происшествия
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