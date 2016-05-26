Оснований для ареста нет: глава екатеринбургского метрополитена подозревается в краже 10 миллионов рублей

Стало известно, что следственный комитет не будет ходатайствовать об аресте Владимира Шафрая. Директора екатеринбургского метро подозревают в хищении 10-ти миллионов рублей. В самом следственном комитете пояснили, что мера принуждения, которая избрана в отношении Шафрая, никак не связана с ограничением свободы.

Вместо этого директора метрополитена обязали подписать обязательство о явке. Уточним, эта мера принуждения и пресечения является самой мягкой для фигурантов уголовного дела. Она подразумевает обязательную явку в кабинет следователя по первому требованию. При этом нет никаких ограничений передвижений подозреваемого.

Напомним, по версии следователей, Владимир Шафрай в 2013 году заключил с частными клининговыми компаниями договор на уборку станций. Хотя у метрополитена была вся необходимая для этого техника и штат уборщиков. Ущерб, нанесенный директором, оценивается в 10 миллионов рублей.