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Оснований для ареста нет: глава екатеринбургского метрополитена подозревается в краже 10 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оснований для ареста нет: глава екатеринбургского метрополитена подозревается в краже 10 миллионов рублей

26 мая 2016, 14:10ПроисшествияТимофей Данилов
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