В Нижнем Тагиле осудили женщину за помощь родственникам-мигрантам

Суд признал подсудимую Гюльнару Маранджян виновной в совершении преступления. Женщина ставила на фиктивный учет по месту пребывания в жилом помещении граждан другой страны.

Установлено, что с марта по июль 2015 года гражданка Маранджян поставила на фиктивный учет 11 мигрантов. Сама женщина объяснила, что действовала исключительно из благородных побуждений – она только хотела помочь своим дальним родственникам.