В Нижнем Тагиле осудили женщину за помощь родственникам-мигрантам
26 мая 2016, 10:55ПроисшествияТимофей Данилов
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Суд Тагилстроевского района вынес приговор подсудимой, которая незаконно ставила на учет близких.
Суд признал подсудимую Гюльнару Маранджян виновной в совершении преступления. Женщина ставила на фиктивный учет по месту пребывания в жилом помещении граждан другой страны.
Установлено, что с марта по июль 2015 года гражданка Маранджян поставила на фиктивный учет 11 мигрантов. Сама женщина объяснила, что действовала исключительно из благородных побуждений – она только хотела помочь своим дальним родственникам.
Такую незаконную поддержку близких суд не одобрил и обязал подсудимую выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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