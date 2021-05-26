Военный самолет сбил фонари при взлете в екатеринбургском аэропорту Кольцово

Военный самолет сбил фонари при взлете в екатеринбургском аэропорту Кольцово
Военный самолет сбил фонари при взлете в екатеринбургском аэропорту Кольцово
Сегодня, 17:02ПроисшествияФото: pixabay.com
Военный самолет ТУ-134 сбил фонари при взлете в международном аэропорту Кольцово во время учебно-тренировочных полетов.

Происшествие случилось во вторник, 25 мая, когда самолет совершал взлет в аэропорту Екатеринбурга.

Произошло воздействие реактивным потоком от двигателей на светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы, пояснили в пресс-службе Центрального военного округа Е1.

Там уточнили, что по завершении планового полета военный ТУ-134 штатно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал, в том числе сам самолет. Не нарушена оказалась и работа воздушного порта.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании «Победа» рейсом Екатеринбург — Санкт-Петербург столкнулся с птицей при наборе высоты в Кольцово и совершил экстренную посадку.

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