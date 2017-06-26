30 000 рублей штрафа за незаконную продажу спиртосодержащей жидкости получила продавец рынка в Нижнем Тагиле
26 июня 2017, 12:15Происшествия
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В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила гражданка, осуществлявшая незаконную продажу спиртосодержащей жидкости на «Привокзальном» рынке, признана виновной и получила административное наказание.
Сюжеты: Нижний Тагил
Продавец рынка «Привокзальный» в Нижнем Тагиле продавала спиртосодержащую жидкость, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья покупателей. Доля этилового спирта в такой продукции составляет 88%.
За незаконную торговлю товарами, не отвечающими требованиям безопасности, женщине назначен штраф в размере 30 000 рублей, согласно КоАП РФ, об этом сообщила Нижнетагильская транспортная прокуратура.
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