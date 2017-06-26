«Черные» похоронщики под видом оказания ритуальных услуг вымогают деньги у родственников умерших (ФОТО)

В Екатеринбурге похоронная фирма «Ритуал хелп» обманным путем вымогает деньги у тех людей, чьи родственники умерли. Работают всегда по одной мошеннической схеме: получая информацию о том, что человек умер, приезжают к родственникам умершего и, воспользовавшись состоянием родственников, заключают договора на оказание услуг на большую сумму.

После этого забирают паспорт покойного, а потом начинают требовать деньги, угрожая, что не отдадут документ, пока не получат деньги. Причем суммы ценника всегда были сильно завышены и достигали 150 000 рублей. Родственникам ничего не оставалось, как отдавать требуемые деньги.

Ставшие невольными клиентами граждане вышли на пикет. Они встали напротив похоронной фирмы с плакатом, на котором было написано: «Хватит наживаться на людском горе!».

После пикета вместе с журналистами две женщины, пострадавшие от действий похоронщиков прошли в офис, чтобы поговорить с директором ООО «Ритуал Хелп» Сергеем Дивичуком, который, кстати, ранее работал в отделе полиции.

Фото: Rupolit

Одна из пострадавших женщин написала заявление в полицию, сообщает Rupolit.