Велосипедист из Екатеринбурга проехал на красный свет и попал под колеса иномарки (ФОТО)
26 июня 2017, 11:15Происшествия
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В Екатеринбурге произошло ДТП с участием велосипедиста, который, нарушив правила дорожного движения, получил серьезные травмы головы.
Сюжеты: Екатеринбург
26 июня на пешеходном переходе в уральской столице произошло ДТП. Велосипедист ехал на красный сигнал светофора. В это время по дороге двигался автомобиль Saab.
Не успев вовремя среагировать, водитель совершил наезд на велосипедиста. 25-летний молодой человек получил травмы головы – ЧМТ, сотрясение мозга и перелом челюсти.
Он госпитализирован. Обстоятельства данного происшествия будут устанавливаться в ходе дознания.
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Фото: Е1.RU
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