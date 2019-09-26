В Екатеринбурге будут судить таксиста, который уснул за рулём и врезался в машину ДПС
Сегодня, 17:05ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура Свердловской области передала в Ленинский район Екатеринбурга уголовное дело в отношении таксиста, который, уснув за рулём, врезался в автомобиль экипажа ДПС, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, 2 июня 2019 года около пяти утра 20-летний таксист за рулём автомобиля Honda, забрав двух пассажиров, ехал по Объездной дороге со стороны улицы Московская в направлении регулируемого перекрестка на улице Амундсена.
При этом, по словам самого водителя, он был сильно утомлён, так как работал перед этим весь день и всю ночь. В какой-то момент таксист уснул и выехал на красный сигнал светофора на перекрестке с улицей Амундсена. Там он врезался в патрульную машину ДПС.
В результате аварии тяжело пострадал водитель экипажа. Он получил травмы головы, шеи, туловища и левой ноги. Обвиняемый пояснил, что проснувшись увидел, как горит «красный». Однако подумал, что не успеет затормозить и продолжил движение.
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