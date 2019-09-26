В Екатеринбурге будут судить таксиста, который уснул за рулём и врезался в машину ДПС

По версии следствия, 2 июня 2019 года около пяти утра 20-летний таксист за рулём автомобиля Honda, забрав двух пассажиров, ехал по Объездной дороге со стороны улицы Московская в направлении регулируемого перекрестка на улице Амундсена.

При этом, по словам самого водителя, он был сильно утомлён, так как работал перед этим весь день и всю ночь. В какой-то момент таксист уснул и выехал на красный сигнал светофора на перекрестке с улицей Амундсена. Там он врезался в патрульную машину ДПС.