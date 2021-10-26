Из-за массового сбоя в системе поликлиники Екатеринбурга приостановили свою работу

Из-за массового сбоя в системе поликлиники Екатеринбурга приостановили свою работу
Из-за массового сбоя в системе поликлиники Екатеринбурга приостановили свою работу
Сегодня, 13:37ПроисшествияФото: 1MI
Утром, 26 октября, в поликлиниках Екатеринбурга произошел сбой. Из-за проблем с записью пациенты не могут попасть к врачам.

Жители Екатеринбурга возмущены массовым неполадками в работе поликлиники № 2 расположенной на улице Шварца и больнице № 7 на улице Вилонова. Горожане не могут посетить врача из-за проблем в системе.

Медицинские работники на неопределенный срок прекратили свою работу несмотря на то, что в очередях стоят люди с серьезными жалобами. Те, кто пришел закрыть больничный также не могут попасть к своему лечащему врачу.

С утра не работают компьютеры. Люди сидят в гигантских очередях. Многие просто уходят, потому что неизвестно, когда компьютеры заработают, сообщила читательница портала E1.RU.

Посетители и врачи медицинских учреждений полагают, что проблемы могут затянуться как минимум на два-три часа. Однако в Министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, неполадки будут устранены в ближайшее время:

В поликлиниках идет обновление программного продукта. В течение часа работа будет восстановлена.

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