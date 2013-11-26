План «Перехват»: наряд ДПС Нижнего Тагила вернул угнанную иномарку и задержал хулиганов

Возле АТП-6 на ул. Индустриальная, 35 данный автомобиль был задержан. В автомобиле находились двое молодых людей: находившийся за рулем представился Юрием 1988 года рождения, второй отказался представиться. Пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе, выражался нецензурно, на замечания реагировал грубо, грозился физической расправой.

На помощь патрульному экипажу был направлен еще один экипаж ДПС в составе старшего сержанта полиции Кирищева И.А. и Лаптева Д.В., которые попытались успокоить гражданина, но тот не прекращал своих противоправных действий, оказывал неповиновение сотрудникам ДПС.

При этом он хватал инспекторов ДПС за форменную одежду, размахивал руками, своим поведением провоцировал конфликтную ситуацию, кроме того, пытался скрыться. Находясь в патрульном автомобиле ВАЗ-2114, гражданин ногами выбил лобовое стекло.

На место происшествия по рации была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанные доставлены в отдел полиции №18, где была установлена личность второго гражданина.

Евгений 1982 года рождения привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, что было сопряжено с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка и пресекающего нарушение общественного порядка. Нарушителя ждет наказание в виде штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до 15 суток.

По факту угона в ОП №16 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ в отношении гражданина 1988 года рождения. За неправомерное завладение автомобилем ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо арест на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.