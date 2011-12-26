Пожар на екатеринбургском рынке «Таганский ряд»: дотлевает третий склад

Затем произошло возгорание третьего вещевого склада. По данным Вести.ру, возгорание этого помещения локализовано, но тушение пожара все еще продолжается. Это при том, что на объекте работают более 150 специалистов и задействовано 32 единицы пожарной техники. По данным ИТАР-ТАСС, на место пожара должен был прибыть поезд из Первоуральска.