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Пожар на екатеринбургском рынке «Таганский ряд»: дотлевает третий склад
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар на екатеринбургском рынке «Таганский ряд»: дотлевает третий склад

26 декабря 2011, 10:56Происшествия
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