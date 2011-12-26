Пожар на екатеринбургском рынке «Таганский ряд»: дотлевает третий склад
26 декабря 2011, 10:56Происшествия
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Вчера в полдень началось возгорание одного из складов вещевого рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге. К вечеру этот склад и загоревшийся от него второй полностью выгорели. Площадь возгорания очень велика. По данным главного управления МЧС Свердловской области, она составила 4 тысячи квадратных метров.
Затем произошло возгорание третьего вещевого склада. По данным Вести.ру, возгорание этого помещения локализовано, но тушение пожара все еще продолжается. Это при том, что на объекте работают более 150 специалистов и задействовано 32 единицы пожарной техники. По данным ИТАР-ТАСС, на место пожара должен был прибыть поезд из Первоуральска.
При этом рынок продолжает частично работать, но общественный транспорт до «Таганского ряда» не ходит. По данным МЧС, при тушении возгорания пострадал 1 пожарный, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
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