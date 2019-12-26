Захлебнулась в ванной: в Екатеринбурге врачи спасли годовалую девочку

Происшествие случилось вечером, 25 декабря, в доме по улице Заводской.

Мама решила искупать свою дочку, набрала ей ванну. Потом она отвлеклась, чтобы ненадолго уйти в комнату (предположительно пошла расправить кровать). Когда вернулась в ванную, то девочка уже лежала под водой, рассказывает источник издания.

Заведующий оперативным отделом станции скорой помощи Екаринбурга Матвей Демин рассказал, как врачи спасали жизнь маленькой пациентки.

По его словам, в 20:25 тревожное сообщение поступило диспетчеру, а в 20:35 бригада была уже на месте. Ребенок действительно некоторое время провел под водой.

На лицо были все признаки утопления. В частности, посиневший цвет лица, рассказывает Демин.

Прибывшие на место врачи провели реанимационные мероприятия, в результате которых из дыхательных путей была удалена вода. После этого девочка была госпитализирована. В больнице ее осмотрел невролог и реаниматолог.