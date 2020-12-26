Умер президент холдинга СТМ Сергей Папин

Умер президент холдинга СТМ Сергей Папин

Сегодня, 11:18ПроисшествияPhoto: Группа Синара
Умер один из организаторов запуска производства «Ласточки», президент холдинга «Синара — Транспортные Машины» Сергей Папин.

Сергей Папин ушел из жизни 25 декабря после продолжительной болезни. На момент смерти ему было 65 лет, пишет «Интерфакс».

Он принимал непосредственное участие в организации на Среднем Урале совместного предприятия группы «Синара» и Siemens — ООО «Уральские локомотивы». Благодаря этому началось обновление парка РЖД. В том числе были запущены электрички «Ласточка» в Свердловской области.

Папин был награжден орденом «Знак почета», орденом Дружбы, почетными грамотами Минпрома. Имел благодарности от президента РФ.

В компании высоко отозвались о его рабочих качествах.

Свердловская областьсмертьпрезиденткомпаниялокомотив
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