Умер президент холдинга СТМ Сергей Папин

Сергей Папин ушел из жизни 25 декабря после продолжительной болезни. На момент смерти ему было 65 лет, пишет «Интерфакс».
Он принимал непосредственное участие в организации на Среднем Урале совместного предприятия группы «Синара» и Siemens — ООО «Уральские локомотивы». Благодаря этому началось обновление парка РЖД. В том числе были запущены электрички «Ласточка» в Свердловской области.
Папин был награжден орденом «Знак почета», орденом Дружбы, почетными грамотами Минпрома. Имел благодарности от президента РФ.
В компании высоко отозвались о его рабочих качествах.