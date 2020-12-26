Умер президент холдинга СТМ Сергей Папин

Он принимал непосредственное участие в организации на Среднем Урале совместного предприятия группы «Синара» и Siemens — ООО «Уральские локомотивы». Благодаря этому началось обновление парка РЖД. В том числе были запущены электрички «Ласточка» в Свердловской области.