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63 пожарных 5 часов тушили горевший рынок в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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63 пожарных 5 часов тушили горевший рынок в Екатеринбурге (ВИДЕО)

27 января, 13:00Происшествия
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