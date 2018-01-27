63 пожарных 5 часов тушили горевший рынок в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелись торговые павильоны на одном из рынков в Екатеринбурге. Огонь распространился на 650 кв. м., от чего пострадали многочисленные торговые точки, в павильонах частично обрушилась крыша.

На тушение пожара были направлены 19 спецмашин и 63 сотрудника противопожарной службы. Пожарным понадобилось около 5 часов, чтобы полностью устранить возгорание.

Некоторые работы проводились на высоте. При помощи пожарных лестниц сотрудники структуры сверху вскрывали листы железа на крыше и тушили огонь, а также тлеющий утеплитель. Из-за низкой температуры воздуха вода сразу замерзала на лестницах и железных листах, что создавало для пожарных дополнительную проблему.

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. В настоящее время устанавливается его причина, пишет интернет-газета Znak.