Водяной котёл взорвался в частном жилом доме в посёлке под Первоуральском

27 января в частном жилом доме в поселке Билимбае Первоуральского городского округа разгерметизировался водяной котел, расположенный в доме. В результате взрыва разрушилась часть стены дома и повредилась межкомнатная перегородка.

В момент произошедшего в доме был владелец. Мужчину осмотрели медицинские работники, но от госпитализации он отказался. На место происшествия выезжали 3 единицы пожарной техники, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.