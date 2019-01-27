Водяной котёл взорвался в частном жилом доме в посёлке под Первоуральском
Сегодня, 19:53ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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В частном жилом доме в поселке Билимбае Первоуральского городского округа произошел взрыв водяного котла. В результате происшествия часть стены дома обрушилась.
27 января в частном жилом доме в поселке Билимбае Первоуральского городского округа разгерметизировался водяной котел, расположенный в доме. В результате взрыва разрушилась часть стены дома и повредилась межкомнатная перегородка.
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В момент произошедшего в доме был владелец. Мужчину осмотрели медицинские работники, но от госпитализации он отказался. На место происшествия выезжали 3 единицы пожарной техники, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
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