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Водяной котёл взорвался в частном жилом доме в посёлке под Первоуральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водяной котёл взорвался в частном жилом доме в посёлке под Первоуральском

Сегодня, 19:53ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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