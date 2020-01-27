Брала предоплату за мебель: тагильчанка подозревается в крупном мошенничестве
В Нижнем Тагиле 43-летняя местная жительница подозревается в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба. Женщина брала с заказчиков предоплату за изготовление мебели, однако свои обязательства не исполняла, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
По итогам проверки отдела экономической безопасности Управления МВД установлено, что с 2018 года предприниматель свою деятельность осуществляла в ТЦ на улице Кулибина, 64. У нее была договоренность с салоном мебели, который там находился, на его территории она принимала заказы на изготовление корпусной мебели.
В декабре 2018 года салон переехал в другое место, а предприниматель осталась на прежнем месте. Кроме того, оперативники выяснили, что она ставила на бланках заполняемых договоров печать ООО, которое находилось в стадии ликвидации.
По словам самой подозреваемой, с января 2019 года у нее возникли финансовые трудности — появилась задолженность перед поставщиком. Она пыталась погасить ее с помощью счет средств, поступаемых от новых заказчиков.
В настоящее время установлены четверо потерпевших, общая сумма ущерба — более 150 тысяч рублей. Однако полицейских не исключают, что обманутых может быть больше. Их просят обратиться с заявлением в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: улица Островского, 7 или по телефону (3435)97-60-02, либо 02.