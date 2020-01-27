Брала предоплату за мебель: тагильчанка подозревается в крупном мошенничестве

По итогам проверки отдела экономической безопасности Управления МВД установлено, что с 2018 года предприниматель свою деятельность осуществляла в ТЦ на улице Кулибина, 64. У нее была договоренность с салоном мебели, который там находился, на его территории она принимала заказы на изготовление корпусной мебели.

В декабре 2018 года салон переехал в другое место, а предприниматель осталась на прежнем месте. Кроме того, оперативники выяснили, что она ставила на бланках заполняемых договоров печать ООО, которое находилось в стадии ликвидации.

По словам самой подозреваемой, с января 2019 года у нее возникли финансовые трудности — появилась задолженность перед поставщиком. Она пыталась погасить ее с помощью счет средств, поступаемых от новых заказчиков.