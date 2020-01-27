В Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев два автомобилиста переехали собаку

По данным паблика, собака домашняя, на ней был надет ошейник. Горожан возмутило, что ни один из наехавших на животное водителей не остановился.

Собака очень жалобно скулила от дикой боли. Но несмотря на это, ни один водитель, причастный к данному ДТП, даже не притормозил, чтобы оказать ей помощь,пишет подписчица «Инцидента».

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, что заявления о ДТП не поступало ни от владельца собаки, ни от автомобилистов.

Оснований возбуждать административное производство из этого видео нет. К нам никто не обратился, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Видео Видео: паблик "ВКонтакте" «Инцидент Нижний Тагил»

Также пояснили, что законодательно обязанность помочь животному после наезда не предусмотрена.

Только с моральной точки зрения. По хорошему, нужно было остановиться и отвезти в ветеринарку, но опять же этого нигде не прописано. В правилах дорожного движения такого нет,добавили в отделе пропаганды.