«Ваш сын устроил аварию»: пожилую тагильчанку мошенники обманули на 90 тысяч рублей

В ночь на воскресенье пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что сын женщины сбил на автомобиле человека, а для того, чтобы на него не завели уголовное дело нужно заплатить 100 тысяч рублей. Пенсионерка испугалась и согласилась. Незнакомец пообещал, что в ближайшее время подъедет мужчина и заберет деньги.