«Ваш сын устроил аварию»: пожилую тагильчанку мошенники обманули на 90 тысяч рублей
Сегодня, 18:17ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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26 января в отдел полиции № 18 обратился 61-летний тагильчанин, который заявил, что его пожилую мать обманули на 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
В ночь на воскресенье пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что сын женщины сбил на автомобиле человека, а для того, чтобы на него не завели уголовное дело нужно заплатить 100 тысяч рублей. Пенсионерка испугалась и согласилась. Незнакомец пообещал, что в ближайшее время подъедет мужчина и заберет деньги.
Через некоторое время женщина передала пришедшему к ней «посреднику» 90 тысяч рублей. Сын женщине узнал о случившемся позже, когда пришел навестить мать. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция Нижнего Тагила напоминает об участившихся случаях мошенничества и просит предупредить об этом своих пожилых родственников.
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