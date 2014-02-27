В Нижнем Тагиле пропала несовершеннолетняя Алёна Лысенко (ФОТО)

Зовут девушку Алёна Лысенко. Родилась 24 августа 1998 года. Является ученицей школы №69. Сообщается, что девушка ушла из дома (Черноисточиноское шоссе, 43-37) 21 февраля, около 15:00 часов и до сих пор не вернулась.

В полиции также сообщают некоторые приметы, в дополнение к фотографии: девушка была одета в куртку белого цвета, джинсы синего цвета, угги черного цвета и на ней был вязанный темно-зеленый шарф. У Алёны – коричневая сумка из кожзама.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой несовершеннолетней Лысенко А.В., сообщить в ОП № 20 ММУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 8(3435) 44-69-01 – дежурная часть, 44-68-60 – подразделение по делам несовершеннолетних.

Фото предоставлено пресс-службой МВД