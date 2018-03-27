28 марта в России объявлено днём траура по погибшим в пожаре в ТЦ Кемерово
27 марта, 20:40Происшествия
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Президент РФ подписал Указ o том, что в память жертв пожара Кемерово 28 марта в России будет объявлен траур.
На всей территории России будут приспущены государственные флаги. Развлекательные мероприятия и программы СМИ и учреждениям культуры рекомендуется отменить.
В огне, охватившем торговый центр «Зимняя вишня» города Кемерово, официально числятся погибшими 64 человека.
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