Купил водку и умер: мертвый мужчина найден в «Магните» в Нижнем Тагиле

Тагильчанин умер в тамбуре на выходе из магазина «Магнит» по улице Юности, 51 вечером 23 марта. Сотрудники магазина рассказали, что пожилой мужчина купил бутылку водки, расплатился и вышел из торгового зала. Спустя некоторое время, покупатели сообщили персоналу о лежащем между входными дверями человеке.

Около 12 часов дня мужчина купил водку и вышел из магазина. Немного позже входящие люди сообщили, что в тамбуре лежит человек. Мы вызвали скорую и полицию. Скорая приехала минут через 7, мужчина уже был мертвый. Возможно, это был сердечный приступ поделилась сотрудница магазина.

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что смерть не носит криминальный характер.

Мужчина 1956 года рождения был обнаружен мертвым в магазине «Магнит» на улице Юности. Смерть не криминальная сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.