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Проверка ТЦ на соответствие правилам пожарной безопасности началась в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проверка ТЦ на соответствие правилам пожарной безопасности началась в Екатеринбурге

27 марта, 18:00Происшествия
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