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Мертвый город, разворовывающийся руками тагильчан (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мертвый город, разворовывающийся руками тагильчан (ФОТО)

27 апреля 2012, 12:18ПроисшествияВалерия Лошкарева
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