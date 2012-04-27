Мертвый город, разворовывающийся руками тагильчан (ФОТО)

Кому сегодня принадлежит военный комплекс – неизвестно. Мародеры растаскивают оставшееся имущество, а искатели легкой наживы действуют более радикально. Во всех корпусах кто-то поснимал электропровода. А кабель, питающий задания, выкопали. После ухода военных казармы и учебные классы облюбовали бродяги, которые получили крышу над головой, и дети, для которых воинская часть – большой аттракцион.

В этом мертвом городе дети ищут приключений. После занятий школьники ежедневно приходят на территорию части за новыми ощущениями – поиграть в войнушку, или поискать склад с оружием. В том, что где-то под землей есть бункер с гранатами, уверены ученики младших классов 33-й школы. Они ежедневно изучают заброшенные помещения, пополняя свою коллекцию военными трофеями – гильзами, противогазами и наборами полевой кухни.

Фото: ИА «Все новости»

О том, что по крышам корпусов воинской части бегают дети, рассказали сотрудники ДК «Юбилейный», которые ежедневно наблюдают эту картину. По словам режиссера дворца культуры Владимира Тюрышева, каждый день на территорию части приходят люди – взрослые за наживой, дети за приключениями. Если взрослые что-то знают о технике безопасности, и смогут оказать себе помощь в экстренной ситуации, то дети, чаще всего, не задумываясь, носятся по корпусам, которые засыпаны стеклами, арматурой и другими опасными предметами, отметил Владимир Тюрышев.

Как только часть расформировали, в правительстве области предложили создать на базе военного городка региональный кадетский корпус. По словам депутата городской Думы Алексея Казаринова, дальше разговоров дело не сдвинулось. Если государство не заинтересовано в реконструкции объекта, то его можно было бы продать или сдавать в аренду частникам. Хорошие гаражные боксы можно было бы использовать по назначению, или сдать их под мастерские или склады. Сейчас до заброшенного военного объекта никому нет дела. Не смотря на то, что с территории части ежедневно вывозят металлолом, полицейские еще ни разу никого не задержали, отметил Алексей Казаринов.