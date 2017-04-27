До 16 лет тюрьмы грозит инкассатору из Нижнего Тагила и его другу за хищение миллиона рублей и заведомо ложный донос

Установлено, что один обвиняемый, работая инкассатором, договорился со вторым обвиняемым, что в условленное время в ранее оговоренном месте передаст ему сумку с инкассируемыми деньгами. Во время инкассации одного из объектов первый мужчина передал второму сумку с миллионом рублей. Затем извалялся в грязи и позвонил в полицию, сообщив, что на него напали.