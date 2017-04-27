До 16 лет тюрьмы грозит инкассатору из Нижнего Тагила и его другу за хищение миллиона рублей и заведомо ложный донос
27 апреля 2017, 13:25Происшествия
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В Нижнем Тагиле в суд переданы материалы уголовного дела в отношении инкассатора и его друга, которые в феврале 2017 года совершили по предварительному сговору хищение денежных средств.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчины обвиняются в краже, совершенной группой лиц и в заведомо ложном доносе.
Установлено, что один обвиняемый, работая инкассатором, договорился со вторым обвиняемым, что в условленное время в ранее оговоренном месте передаст ему сумку с инкассируемыми деньгами. Во время инкассации одного из объектов первый мужчина передал второму сумку с миллионом рублей. Затем извалялся в грязи и позвонил в полицию, сообщив, что на него напали.
Правоохранители быстро поняли хитрый замысел мужчин и задержали их. По совокупности статей мужчинам грозит до 16 лет тюрьмы, сообщает прокуратура Свердловской области.
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