Халатность врачей могла стать причиной смерти арт-директора ночных клубов в Екатеринбурге

Как сообщает «Уралинформбюро», шоумен обращался к нескольким медицинским специалистам, но ему назначали только витамин В12 и таблетки, от которых ему не становилось лучше. Наоборот, его состояние ухудшалось с каждым днем. В результате такого лечения Павел уже еле мог самостоятельно передвигаться, стал весь белый, но врачи отказывали ему в госпитализации и переливании крови, которое ему было необходимо, считает супруга екатеринбуржца.