Халатность врачей могла стать причиной смерти арт-директора ночных клубов в Екатеринбурге
В Екатеринбурге скончался известный шоумен, владелец трех ночных клубов 42-летний Павел Кучик. Родственники обвиняют в смерти врачей ЕМЦ, проявивших, по мнению супруги, халатность.
Около месяца мужчина жаловался на свое здоровье: низкий гемоглобин, который упал до показателя 30, учащенный до 150 ударов в минуту пульс, слабость.
Как сообщает «Уралинформбюро», шоумен обращался к нескольким медицинским специалистам, но ему назначали только витамин В12 и таблетки, от которых ему не становилось лучше. Наоборот, его состояние ухудшалось с каждым днем. В результате такого лечения Павел уже еле мог самостоятельно передвигаться, стал весь белый, но врачи отказывали ему в госпитализации и переливании крови, которое ему было необходимо, считает супруга екатеринбуржца.
Со скандалом, но в итоге родственникам удалось добиться госпитализации больного. Ему влили два пакета крови, но ослабленное за время болезни сердце Павла не выдержало. Он скончался.
Супруга намерена обратиться в прокуратуру, чтобы выяснить, было ли правильно проведено лечение мужа. Данным делом уже занялись следователи СКР Свердловской области.
© TagilCity.ru