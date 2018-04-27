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Екатеринбуржец отвел ребенка в школу и убил жену на глазах у прохожего
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец отвел ребенка в школу и убил жену на глазах у прохожего

27 апреля, 20:40Происшествия
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