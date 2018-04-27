Екатеринбуржец отвел ребенка в школу и убил жену на глазах у прохожего

По сообщению пресс-службы Следственного комитета по Свердловской области, был установлен непосредственный очевидец произошедшего. Он рассказал, что находился на улице и услышал крики женщины о помощи, а потом увидел, как неизвестный мужчина бьет ее. После того, как очевидец окрикнул этого мужчину, злоумышленник скрылся, а женщина упала на землю и больше не поднималась.