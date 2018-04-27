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Мэр Талицы чуть не погиб при обстреле автомобиля: возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Талицы чуть не погиб при обстреле автомобиля: возбуждено уголовное дело

27 апреля, 12:15Происшествия
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