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Обыски прошли в полиции Сысерти в рамках уголовного дела о получении взяток
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обыски прошли в полиции Сысерти в рамках уголовного дела о получении взяток

27 апреля, 21:25Происшествия
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