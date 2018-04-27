Житель Екатеринбурга обманул с монтажом окон на 60 тысяч рублей двоих тагильчан
27 апреля, 22:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Нижнего Тагила передала в суд уголовное дело о мошенничестве против 31-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина заключал фиктивные договоры на монтаж пластиковых окон, брал деньги и исчезал.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Таким образом он обманул двух тагильчан, которые откликнулись на объявление в интернете об услугах монтажа пластиковых окон. Заключенные договоры оказались фиктивными - злоумышленник ставил на них печать несуществующей организации.
Мужчина просил рассчитаться на месте, объясняя это тем, что деньги нужны на изготовление стеклопакетов. Ущерб от действий мошенника составил 60 тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей