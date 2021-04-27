90-летнего ветерана убили и сожгли в Реже Свердловской области
Сегодня, 10:59ПроисшествияФото: pixabay.com

90-летнего ветерана убили и сожгли в Реже Свердловской области

90-летнего ветерана и общественного деятеля убили и сожгли в Реже Свердловской области. Подозреваемый задержан, однако родственники уверены, что убийц было трое.

Жестокое убийство свердловского ветерана труда Валентина Спицына произошло в конце февраля 2021 года. Накануне инцидента в дом к дедушке, который забыл запереть дверь, уходя из дома, проникли соседи и похитили деньги. Тогда пенсионер написал заявление в полицию. Подозреваемого в краже задержали полицейские спустя два дня, но затем отпустили. А на следующее утро 90-летнего ветерана нашли мертвым, сообщает Е1.

Тогда задержанный за день до этого за кражу денег у пенсионера, признался в убийстве из мести.

Однако родные и соседи ветерана уверены, что к убийству причастны трое.

В данный момент они требуют от следователей допросить других возможных участников расправы и проверить их алиби.

Режевским межрайонным следственным отделом областного СКР расследуется уголовное дело по статьям УК РФ «убийство», «нарушение неприкосновенности жилища» и «кража». В ходе расследования был назначен комплекс экспертиз (в том числе, дактилоскопическая, генетическая, пожарно-техническая, товароведческая и ряд других), допрошены свидетели, также выполняются иные необходимые мероприятия, по результатам которых будет дана объективная правовая оценка данному преступлению, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, два жителя Слободо-Туринского района предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство восьми человек и незаконном обороте взрывчатых веществ. Они явились на «разборки» с заряженными ружьями и устроили стрельбу.

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