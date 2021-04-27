Отец ребенка напал на врача в московской детской больнице

Отец ребенка напал на врача в московской больнице на глазах у очевидцев. Конфликт возник из-за того, что мужчину не пустили в реанимационное отделение к дочери.

Мужчина, пришедший навестить маленькую дочь в Морозовской детской клинической больнице Москвы, вступил в конфликт с врачом, завершившийся дракой. Зачинщиком разборок выступил посетитель медучреждения, которого не пропустили в реанимацию навестить ребенка, сообщают «Новые известия» со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы. Мужчина не только оскорбил сотрудника больницы, но и в присутствии свидетелей нанес ему телесные повреждения. После драки оба участника были осмотрены медиками, опасных для жизни повреждений они не обнаружили и отпустили посетителя домой. Напомним, в начале апреля дракой закончился конфликт отцов свердловских школьников в родительском чате. Один из мужчин пожаловался на маму товарища своего сына по хоккейной команде, которая ехала по поселку, не соблюдая ПДД, а супруг за нее заступился. Дракой закончился конфликт отцов свердловских школьников в родительском чате

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