Отец ребенка напал на врача в московской детской больнице

Мужчина, пришедший навестить маленькую дочь в Морозовской детской клинической больнице Москвы, вступил в конфликт с врачом, завершившийся дракой.
Зачинщиком разборок выступил посетитель медучреждения, которого не пропустили в реанимацию навестить ребенка, сообщают «Новые известия» со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы. Мужчина не только оскорбил сотрудника больницы, но и в присутствии свидетелей нанес ему телесные повреждения.
После драки оба участника были осмотрены медиками, опасных для жизни повреждений они не обнаружили и отпустили посетителя домой.
Напомним, в начале апреля дракой закончился конфликт отцов свердловских школьников в родительском чате. Один из мужчин пожаловался на маму товарища своего сына по хоккейной команде, которая ехала по поселку, не соблюдая ПДД, а супруг за нее заступился.