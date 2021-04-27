Свердловчанка обвинила соседа в отравлении алабая из-за мести под Нижним Тагилом

В ночь, когда случилось происшествие, женщина услышала около полуночи лай своих двух собак. Девушка подумала, что они всего лишь увидели лесное животное Позднее по камерам видеонаблюдения она заметила, как мужчина в балаклаве и с ножом убегает от ее дома.