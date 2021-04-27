Свердловчанка обвинила соседа в отравлении алабая из-за мести под Нижним Тагилом

Свердловчанка обвинила соседа в отравлении алабая из-за мести под Нижним Тагилом
Свердловчанка обвинила соседа в отравлении алабая из-за мести под Нижним Тагилом
Сегодня, 20:26ПроисшествияФото: pixabay.com
Неизвестный подкинул на территорию частного дома отраву для собак, которую съел шестилетний алабай. Инцидент произошел 26 апреля в поселке Канава под Нижним Тагилом.

Хозяйка питомца выяснила, что отравить ее пса пытался бывший коллега, пишет АН «Между строк».

В ночь, когда случилось происшествие, женщина услышала около полуночи лай своих двух собак. Девушка подумала, что они всего лишь увидели лесное животное Позднее по камерам видеонаблюдения она заметила, как мужчина в балаклаве и с ножом убегает от ее дома.

Через несколько часов у одной из ее собак случился приступ. Девушка поняла, что ее отравили.

18 марта тот же мужчина поджег счетчики в доме девушки. Она обратилась в полицию с заявлением. Теперь, по ее словам, он взялся за собак. Она утверждает, что алабай остался жив, однако находится в сложном состоянии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
отравлениеживотныесобакаНижний Тагил
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