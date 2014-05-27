Следователи заинтересовались ДТП на железнодорожном переезде под Тагилом (ФОТО 18+)

По предварительным данным, 72-летний житель Нижнего Тагила за рулем Lada Kalina выехал на железнодорожные пути на красный сигнал светофора. В этот момент по путям ехал грузовой поезд. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние до машины было слишком маленьким и предотвратить столкновение не удалось — водитель легковушки скончался на месте.