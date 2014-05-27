Следователи заинтересовались ДТП на железнодорожном переезде под Тагилом (ФОТО 18+)
Напомним, в субботу товарный поезд врезался в легковушку и протащил ее около ста метров. Пожилой водитель автомобиля погиб на месте.
Нижнетагильские следователи начали доследственную проверку по факту ДТП, которое произошло днем 24 мая на железнодорожном переезде в поселке Леневка под Нижним Тагилом.
По предварительным данным, 72-летний житель Нижнего Тагила за рулем Lada Kalina выехал на железнодорожные пути на красный сигнал светофора. В этот момент по путям ехал грузовой поезд. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние до машины было слишком маленьким и предотвратить столкновение не удалось — водитель легковушки скончался на месте.
Сейчас следователи Нижнетагильского следственного отдела на транспорте выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки в отношении локомотивной бригады будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото пресс-службы ГИБДД Нижнего Тагила
© 66.ru