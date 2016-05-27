Следственное управление разыскивает мошенника, который украл деньги градообразующего предприятия в Нижнем Тагиле (ФОТО)
27 мая 2016, 12:05ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Злоумышленника объявили в федеральный розыск.
Сюжеты: Нижний Тагил
В следственном управлении МУ МВД «Нижнетагильское» в производстве находится уголовное дело в отношении 42-летнего верхнесалдинца Юрия Носкова. Мужчина - главный подозреваемый в преступлении, совершенном в Нижнем Тагиле.
Мошенник под видом приобретения акций одного из градообразующих предприятий похитил крупную денежную сумму. Преступные действия Носков совершал с группой лиц, которые были осуждены еще 3-5 лет назад.
В настоящий момент местонахождение подозреваемого остается неизвестным.
Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией о Юрии Носкове, обращаться по адресу Островского, 7, кабинет №409 или звонить по телефонам: (3435) 97-61-41 или «02».
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
городденьгиуголовное деломошенничествопоисккражаВерхняя Салдапреступлениефедеральный розыскследствиепредприятие
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей