Следственное управление разыскивает мошенника, который украл деньги градообразующего предприятия в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В следственном управлении МУ МВД «Нижнетагильское» в производстве находится уголовное дело в отношении 42-летнего верхнесалдинца Юрия Носкова. Мужчина - главный подозреваемый в преступлении, совершенном в Нижнем Тагиле.

Мошенник под видом приобретения акций одного из градообразующих предприятий похитил крупную денежную сумму. Преступные действия Носков совершал с группой лиц, которые были осуждены еще 3-5 лет назад.

В настоящий момент местонахождение подозреваемого остается неизвестным.

Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией о Юрии Носкове, обращаться по адресу Островского, 7, кабинет №409 или звонить по телефонам: (3435) 97-61-41 или «02».