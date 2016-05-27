В Екатеринбурге на год лишили свободы экскаваторщика, который засыпал снегом девочку

Сегодня в Чкаловском районном суде был оглашен приговор 31-летнему экскаваторщику Ивану Шарипову. Суд принял во внимание тот факт, что подсудимый признал свою вину, а также то, что Иван сам отец двух несовершеннолетних детей.

Помимо этого, была учтена позиция прокурора и родители погибшей девочки, которые просили служителей Фемиды не наказывать мужчину строго.

В итоге было принято судебное решение: Иван Шарипов отсидит в тюрьме 1 год за убийство по неосторожности и выплатит почти полмиллиона рублей родителям в качестве компенсации морального вреда.

Напоминаем, в феврале этого года экскаваторщик Иван Шарипов во время уборки случайно засыпал снегом школьницу, играющую в снежной куче. Через неделю девочка скончалась, не приходя в сознание.