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В Екатеринбурге на год лишили свободы экскаваторщика, который засыпал снегом девочку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге на год лишили свободы экскаваторщика, который засыпал снегом девочку

27 мая 2016, 14:25ПроисшествияТимофей Данилов
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