Автобус с 30-ю детьми въехал в фуру на подъезде к Нижнему Тагилу (ВИДЕО)

27 мая автобус, который перевозил детей из Екатеринбурга в Нижнюю Салду, попал в ДТП на подъезде к Нижнему Тагилу.

Авария произошла недалеко от ТЦ DEPO, по предварительной версии, водитель автобус не справился с управлением и въехал в грузовую фуру.