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Автобус с 30-ю детьми въехал в фуру на подъезде к Нижнему Тагилу (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автобус с 30-ю детьми въехал в фуру на подъезде к Нижнему Тагилу (ВИДЕО)

27 мая, 22:50Происшествия
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