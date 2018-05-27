Автобус с 30-ю детьми въехал в фуру на подъезде к Нижнему Тагилу (ВИДЕО)
27 мая, 22:50Происшествия
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Автобус, в котором находились 30 детей, врезался в грузовую фуру на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Информация о пострадавших отсутствует.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
27 мая автобус, который перевозил детей из Екатеринбурга в Нижнюю Салду, попал в ДТП на подъезде к Нижнему Тагилу.
Авария произошла недалеко от ТЦ DEPO, по предварительной версии, водитель автобус не справился с управлением и въехал в грузовую фуру.
Как сообщает URA.RU, информация о пострадавших отсутствует.
Видео: URA.RU
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