Пьяный мужчина в Екатеринбурге преследовал девушку и ранил её ножом
27 мая, 14:25Происшествия
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В ночь на 26 мая молодой мужчина с ножом в руках преследовал девушку около дома № 22 на Бисертской улице в Екатеринбурге. До приезда полиции, которую вызвали жители дома, парню удалось ранить жертву ножом дважды.
Сюжеты: Екатеринбург
Позже выяснилось, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает «Комсомольская правда», молодой человек был вооружен кухонным ножом. Преследователь и пострадавшая проживают в одном доме, но в разных квартирах.
Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина 1990 года рождения пояснил, что женщина донимала его различными разговорами. Он просил ее уйти, но она не уходила рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Бригада скорой помощи оказала девушке первую неотложную помощь. Пострадавшая жива, она была госпитализирована в 24-ю городскую больницу.
Нападавший был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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