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Пьяный мужчина в Екатеринбурге преследовал девушку и ранил её ножом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный мужчина в Екатеринбурге преследовал девушку и ранил её ножом

27 мая, 14:25Происшествия
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