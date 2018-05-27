Пьяный мужчина в Екатеринбурге преследовал девушку и ранил её ножом

Позже выяснилось, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает «Комсомольская правда» , молодой человек был вооружен кухонным ножом. Преследователь и пострадавшая проживают в одном доме, но в разных квартирах.

Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина 1990 года рождения пояснил, что женщина донимала его различными разговорами. Он просил ее уйти, но она не уходила рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.